https://static.news.ru/photo/61869f56-c98b-11e9-bcfd-fa163e074e61_660.jpgКонстантин МеладзеФото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили присвоить звание Народного артиста страны музыкальному продюсеру Константину Меладзе.
Петиция с предложением о присвоении композитору почётного звания появилась на сайте официального интернет-представительства украинского лидера 27 августа.
Прошу рассмотреть возможность присвоения звания Народного артиста Украины украинскому композитору и автору Константину Меладзе за значительный вклад в украинскую музыкальную культуру, — сказано в тексте петиции.
Автор инициативы — некий Денис Кононюк. К настоящему моменту предложение набрало 25 подписей из 25 тысяч необходимых.
Ранее News.ru сообщал, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием в срочном порядке пустить поезда в Крым, чтобы опередить запуск железнодорожного сообщения на полуостров через Крымский мост. Как ожидается, он состоится в декабре. Первые два поезда отправятся в Москву и Санкт-Петербург.