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Письмо, написанное в 1894 году и найденное во время строительства библиотеки в столице Тасмании Хобарте спустя 125 лет, передадут потомку его автора.

Письмо в 1960 году нашёл плотник Рекс Найтингейл, когда строил центральную библиотеку Хобарта. Послание было обнаружено при сносе жилого дома. Это письмо, написанное Сидни Халбертом 13 мая 1894 года. Он...