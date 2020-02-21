Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо наказать заказчиков и организаторов протестов направленных на эвакуированных украинцев из Ухани. Он подчеркнул, что все лица причастные к этому должны понести ответственность. Об этом
Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность, — заявил Владимир Зеленский в Facebook.
Как сообщал NEWS.ru ранее, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал реакцию украинцев на своих соотечественников, прибывших из Ухани. Он сообщил, что происходящее напоминает Европу времён Средневековья.
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