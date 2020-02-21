https://static.news.ru/photo/9dd7b1c4-54ec-11ea-a776-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо наказать заказчиков и организаторов протестов направленных на эвакуированных украинцев из Ухани. Он подчеркнул, что все лица причастные к этому должны понести ответственность. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на видеообращение украинского президента в социальной сети Facebook.

Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность, — заявил Владимир Зеленский в Facebook.

Как сообщал NEWS.ru ранее, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал реакцию украинцев на своих соотечественников, прибывших из Ухани. Он сообщил, что происходящее напоминает Европу времён Средневековья.