Зеленский прибыл в США на переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу со своим американской коллегой Джо Байденом. Об этом он написал на странице в Instagram.

Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной, — пояснил глава Украины.

Как стало известно, накануне переговоров с Байденом Зеленский также проведёт встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее сообщалось о переносе встречи глав Украины и США уже во второй раз. Первоначально они должны были встретиться 30 августа. В Киеве перенос даты связали с расширением программы визита Зеленского за океан.

Также стало известно, что из-за того, что правительство США не выполнило данные Владимиру Зеленскому обещания, его встреча с президентом США Джо Байденом не выглядит перспективной. Об этом заявил колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза. Он считает, что Украина хоть и получила от администрации Трампа займы Международного валютного фонда и противотанковое вооружение, в целом Украине помощь лишь обещают.