Зеленскому спрогнозировали неудачный визит в США

Из-за того что правительство США не выполнило данные президенту Украины Владимиру Зеленскому обещания, его встреча с президентом США Джо Байденом не выглядит перспективной. Об этом сообщил колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза.

Он считает, что Украина хоть и получила от администрации Трампа займы Международного валютного фонда и противотанковое вооружение для борьбы с поддерживаемыми Россией ополченцами в Донбассе, в целом Украине помощь лишь обещают .

Особенно показательно то, что Байден не повлиял на строящийся магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток — 2», против которого был Зеленский. Кроме того, роль в отношениях глав государств играет участие сына американского президента Хантера Байдена в деле о коррупции украинской энергетической компании Burisma.

Ранее Владимир Зеленский призвал объединиться против запуска газопровода «Северный поток — 2» польского президента Анджея Дуду. Он заявил, что на Украине реализацию данного проекта рассматривают как угрозу безопасности страны.