Зеленский потребовал гарантий для Украины как у стран НАТО

Западные страны должны предоставить Украине систему гарантий, которая не уступала бы тому, что предлагается остальным странам — участницам НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский. В настоящее время позиция «открытых дверей» недостаточна для Киева в условиях якобы возрастающей эскалации, отметил украинский лидер. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

Мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что это единственная альтернатива нынешней ситуации, когда Украина защищает себя сама. Президент также заявил о необходимости принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины, который бы подписали РФ и США.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что на подконтрольной Киеву части Донбасса зафиксировано прибытие иностранных СМИ, которые призваны в нужном свете поддержать наступательную операцию украинских силовиков. По его словам, на месте работают журналисты американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала ANTENA TV. Ситуацию с якобы обстрелом детского сада военными ЛНР он назвал «фарсом».