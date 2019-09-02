https://static.news.ru/photo/5b89834a-cd71-11e9-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «кадровая перезагрузка» в государственных органах должна быть проведена до конца текущего года.

Об этом он сказал во время совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительных органов. «Кадровая перезагрузка», по мнению президента, будет проведена в целях борьбы с коррупцией.

Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти… до 1 января 2020 года, — передаёт его слова телеканал «112. Украина» .

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский занял второе место в десятке самых упоминаемых в российской прессе персон. Первое место по-прежнему занимает российский лидер Владимир Путин.