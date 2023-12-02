Зеленский хочет выборы без Залужного. Как могут убрать главкома ВСУ? «Страна.ua»: Зеленский хочет провести выборы президента без участия Залужного

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Лидер Украины Владимир Зеленский готов провести президентские выборы в стране, однако их не объявят, пока не появятся гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Что об этом известно?

«Возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — написало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах Украины.

Сообщается, что сначала офис Зеленского хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах.

«Если таких гарантий дано не будет, то офис Зеленского попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», — обратил внимание источник.

Однако он указал на то, что это пока всего лишь планы и на их осуществление может повлиять позиция западных стран.

Что о выборах на Украине говорили Зеленский и его супруга

Зеленский вчера, 1 декабря, заявил, что готов провести выборы на Украине, но большинство украинцев якобы против этого. В интервью AP он отметил, что невозможно описать, «насколько сложна» его работа, но он не может представить, что покинет свой пост.

Жена президента Украины Елена Зеленская в подкасте The Economist рассказала, что не хочет видеть своего мужа на посту на втором сроке. По ее словам, она устала от такого жизненного уклада и хочет вести спокойную семейную жизнь.

«Я не хочу, чтобы он (Зеленский. — NEWS.ru) становился президентом на следующий срок или на два, это невозможно. Наверное, нам придется придумать что-то новое», — подчеркнула она.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Почему Зеленский может бояться Залужного

Журналисты The Economist заявили, что Владимир Зеленский, «которого когда-то превозносили за его роль в защите страны, запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и беспокойством по поводу вектора развития страны».

«По данным на середину ноября, доверие к президенту упало до уровня 32%. У главкома ВСУ Валерия Залужного этот показатель на уровне 70%. Шеф разведки Кирилл Буданов тоже имеет более высокие рейтинги, чем у президента, — 45%. По данным того же опроса, Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если ему доведется столкнуться лицом к лицу с главнокомандующим ВСУ. На данный момент восемь из десяти украинцев выступают против самой идеи проведения выборов, которые первоначально должны были состояться в марте следующего года. Президент также исключил их, сославшись на военное положение. Однако падение его рейтингов может заставить его передумать. Российская пропаганда, несомненно, сделает все возможное, если выборы не состоятся», — добавило издание.

Политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что рейтинг Залужного растет, а Зеленского — стремительно падает.

«Чисто теоретически у Залужного есть шансы победить на президентских выборах. Однако на данный момент сложно представить, как будет вестись кампания, так как параллельно нужно командовать украинской армией. Я убежден, что подобный вопрос в ближайшее время не возникнет, выборы не будут проводиться. И если смена руководства произойдет, то в другом формате. В частности, на итоги выборов будет влиять ситуация на фронте. В случае провала и Зеленский, и Залужный будут стараться переложить вину друг на друга. Но поскольку Залужный все-таки профессионал, то нынешнему президенту Украины будет весьма трудно доказывать, что ответственность лежит на ВСУ. Так как он отдавал распоряжения политического, а не военного характера, и они стоили украинским войскам очень дорого», — заявил он NEWS.ru.

Украинский портал «Информатор», ссылаясь на данные опроса, заявил, что Залужному «целиком доверяют» 63% респондентов против 39% опрошенных, заявивших о таком же доверии Зеленскому. «Скорее доверяют» Залужному 19% участвовавших в опросе, а Зеленскому — 33%. При этом общий рейтинг Залужного оценивается в 82%, в то время как аналогичный показатель Зеленского, уровень доверия к которому снижается на Украине с июля 2023 года, составляет 72%.

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