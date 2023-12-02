Депутата Верховной рады избили в киевском СИЗО Адвокаты депутата Рады Дубинского сообщили о его избиении в киевском СИЗО

Фото: Социальные сети

Александр Дубинский

В киевском СИЗО избили депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который задержан по обвинению в государственной измене, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов парламентария. По словам защитников, к нему оперативно вызвали скорую помощь.

По ощущениям, сломали ребро. <...> После я до утра сидел на стуле в прихожей часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая, — говорится в записке, которую депутат передал юристам.

Врачи диагностировали у 42-летнего мужчины множественные гематомы. Кроме того, есть подозрение на перелом ребра.

В начале ноября суд Киева отправил Дубинского под домашний арест. Прокурор настаивал на мере пресечения в виде запрета на определенные действия, в частности публикацию видео в социальных сетях. Этот запрос удовлетворен не был. Депутата обвинили в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных за границу. Он ранее входил во фракцию правящей партии «Слуга народа» и активно критиковал действующего президента Владимира Зеленского.

Согласно версии следствия, Дубинский помог выехать из страны брату своей гражданской жены. Он оформил родственника как волонтера, работающего в одной из общественных организаций. Если вина депутата подтвердится, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.