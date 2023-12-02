Кличко: на Украине остался только один независимый институт власти Кличко назвал местное самоуправление последней независимой властью на Украине

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Виталий Кличко

Украина находится на пути к авторитаризму, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Spiegel. По его словам, в стране остался один по-настоящему независимый институт власти, однако и на него оказывается непосильное давление. Речь идет об органах местного самоуправления, главы которых фактически взяли на себя роль лидеров общественного мнения, отметил политик.

На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление, — заявил Кличко.

По его словам, Украина рискует стать страной, в которой все зависит от настроения одного человека. В доказательство своих слов Кличко привел недавние решения суда, в результате которых от должностей были отстранены руководители ряда крупных городов. Вместе с тем политик отметил, что за более чем полтора года у него не состоялось ни одной встречи или телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что отказ Украины от президентских выборов показал настоящее лицо киевских властей. По его словам, для Зеленского такое голосование стало бы «бесславным концом».