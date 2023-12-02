Названо условие, необходимое Зеленскому для выборов на Украине «Страна»: Зеленский согласился провести выборы без участия Залужного

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы главы государства, но только после того, как получит гарантии отказа от участия в избирательном процессе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил изданию «Страна» источник в украинском истеблишменте. По его словам, главком стал для Зеленского «проблемой».

Возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят. <...> Если гарантий дано не будет, то [офис Зеленского] попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией, — заявил источник.

Он добавил, что пока выборы украинского президента остаются на уровне планов и разговоров. Однако, уточнил источник, все может измениться по воле западных правительств.

Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» выявил, что показатель доверия к главнокомандующему ВСУ превышает аналогичные результаты действующего президента Украины. Согласно данным исследования, Залужному «полностью доверяют» 63% населения, а Зеленскому — 39%. При этом отмечается, что падение рейтингов украинского лидера фиксируется с июля 2023 года.

Вместе с тем на потенциальных выборах президента не победил бы ни первый, ни второй. Так, в первом туре голоса бы разделились на 47% и 30%, где Залужный проигрывал бы. Во втором туре отрыв между кандидатами мог сократиться до 2%. Лидирующие позиции все еще удерживал бы Зеленский.