Здание загорелось на площади 10 тыс. кв. м в Японии

В японском городе Осака произошло крупное возгорание на территории склада. Телеканал TBS сообщает, что горит шестиэтажное здание, в котором находилось более 100 человек. На место происшествия направлены 60 пожарных машин и вертолёт.

Известно, что все люди были эвакуированы, а площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. По словам представителей пожарной службы, пожар начался в помещении, где хранились пустые картонные коробки. Очевидцы сообщают, что в здании располагается офис компании «Маисима», которая занимается переработкой отходов.

Ранее были опубликованы фотографии самолёта, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. У Boeing 777 при вылете из Доминиканы взорвалось колесо. Об этом написал Telegram-канал «112».

Известно, что рейс в московском аэропорту встречали пожарные. Тем не менее всё прошло штатно. В настоящее время устанавливается причина произошедшего. Пассажирский лайнер российской авиакомпании Royal Flight прибыл из Пунта-Каны.