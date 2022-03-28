Заявление Байдена о Путине назвали самой серьёзной оплошностью в карьере

Новое заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина может быть самой серьёзной словесной «оплошностью» в карьере американского президента и вновь возродит подозрения о снижении его когнитивных функций, пишет газета Times. Отмечается, что слова Байдена «омрачили дни кропотливой работы по объединению европейских союзников против РФ».

Долгая политическая карьера президента Байдена полна оплошностей, но его заявление о том, что президент Путин не может оставаться у власти, может быть самой серьёзной на данный момент. Замечание Байдена, несомненно, возродит заявления критиков о том, что американский президент страдает серьёзным снижением когнитивных функций, — говорится в сообщении.

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше назвал Путина «мясником».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что последнее высказывание главы Белого дома в адрес российского лидера вызывает тревогу. По его словам, в Кремле продолжат отслеживать ситуацию и тщательно фиксировать подобные заявления.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания Байдена в отношении Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова. Французский лидер также призвал воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.

В МИД Китая, в свою очередь, призвали стороны ответственно подходить к своим высказываниям и стараться играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине.