Запуск Китаем ракет с целью «запугать США» оценили в Госдепе

https://static.news.ru/photo/68d3d81a-e7f7-11ea-81db-fa163e074e61_660.jpgМаршалл БиллингслиФото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press
Представитель Госдепартамента США Маршалл Биллингсли заявил о заблуждениях Пекина, который якобы считает, что может запугать Вашингтон запуском баллистических ракет в Южно-Китайском море.
Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединённые Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается, — написал спецпосланник по контролю над вооружениями в Twitter.
Биллингсли сопроводил своё сообщение публикацией заголовка газеты South China Morning Post, рассказавшей о запугивающих запусках.
If China thinks launching ballistic missiles will somehow intimidate the United States and our allies, theyâre sorely mistaken. pic.twitter.com/PibjtyPKST
Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 августа КНР осуществила пуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом рассказала газета South China Morning Post. Речь идёт о ракетах «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D». Они могут уничтожать как наземные, так и надводные цели, в том числе и авианосцы.