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Запуск Китаем ракет с целью «запугать США» оценили в Госдепе

02:50, 27 августа 2020 59
Маршалл Биллингсли Маршалл Биллингсли Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Представитель Госдепартамента США Маршалл Биллингсли заявил о заблуждениях Пекина, который якобы считает, что может запугать Вашингтон запуском баллистических ракет в Южно-Китайском море.

Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединённые Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается, — написал спецпосланник по контролю над вооружениями в Twitter.

Биллингсли сопроводил своё сообщение публикацией заголовка газеты South China Morning Post, рассказавшей о запугивающих запусках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 августа КНР осуществила пуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом рассказала газета South China Morning Post. Речь идёт о ракетах «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D». Они могут уничтожать как наземные, так и надводные цели, в том числе и авианосцы.

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