Запуск Китаем ракет с целью «запугать США» оценили в Госдепе

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал Киеву предоставить «смертоносное оружие» для борьбы с РФ. По его словам, это произойдёт, если он выиграет ноябрьские выборы.

Своё заявление политик сделал по случаю Дня независимости Украины, сообщает «Политика сегодня». Также Байден заявил, что, став хозяином Белого дома, он будет бороться с «оккупацией» украинского государства. Кроме «смертоносного оружия»...