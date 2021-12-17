Запад одобрил Украине займ €300 млн

Всемирный банк одобрил Украине займ в сумме €300 млн на смягчение последствий пандемии коронавируса. Деньги также должны быть направлены на другие цели, уточняется в сообщении на сайте банка.

Сегодня (в пятницу) Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заём на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере €​300 млн. Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19, — говорится в сообщении кредитора.

Деньги также предназначены для содействия демонополизации экономики и укрепления антикоррупционных институций; укрепления рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепления системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

Банк отмечает, что в нынешних условиях высокого уровня уязвимости экономики на Украине восстановление после «потрясения» коронавирусом идёт медленнее, чем в других странах.

Мы надеемся, что этот заём предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению. Всемирный банк приветствует значительные шаги, которые правительство предприняло для продвижения исторической земельной реформы, в частности в сфере усиления прозрачности функционирования рынка земли и расширения возможностей для мелких фермеров получить доступные кредиты, — уточняет назначение денег банк.

Также Европа выражает надежду, что проводимые на Украине реформы помогут повысить уровень жизни порядка 4,6 млн землевладельцев.

Это второй заём Украине, предназначенный для восстановления экономики. Первый, в сумме $350 млн, был утверждён летом прошлого года на поддержку земельной реформы, обеспечение помощи правительству, роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что Украина всё ещё не передала России заграничное имущество, оставшееся наследием от СССР, заявил в фильме «Россия. Новейшая история» президент РФ Владимир Путин. Этого не произошло, хотя Москва давно оплатила все внешние долги Советского Союза.