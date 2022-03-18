Сенатор Алтабаева: замкомандующего ЧФ Палий погиб в боях за Мариуполь

Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб под Мариуполем, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Севастополя Екатерину Алтабаеву. Палий отвечал за военно-политическую работу на флоте.

В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий, — сказала Алтабаева.

Она отметила, что военнослужащего любили и уважали подчинённые, и он к каждому умел найти подход.

Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в 1993 году Палий отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот.

В 2014 году он стал заместителем начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова по военно-политической работе. С 2019 года он был заместителем командующего Балтийским флотом по военно-политической работе. А в 2020 году Палий стал заместителем командующего Черноморским флотом по военно-политической работе.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что боевики нацполка «Азов» намерены продержаться в Мариуполе до заключения перемирия между Россией и Украиной. По его словам, в настоящее время националисты создают на местных предприятиях укрепления — огневые точки и бетонные заграждения, устраивают укрепления в цехах «Азовстали» и завода имени Ильича. По его мнению, таким способом они надеются просидеть там достаточно долго.