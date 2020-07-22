Замглавы МВД Украины считает, что террорист из Луцка жаждет славы

https://static.news.ru/photo/10508e6a-cb67-11ea-b817-fa163e074e61_660.jpg Антон Геращенко Фото: mvs.gov.ua

Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса в Луцке Волынской области, желает прославиться, считает замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Я думаю, что этот человек находится под влиянием какого-то перевозбуждения, этот человек давно думал о том, чтобы как-то прославить себя или заявить о себе подобного рода действиями, — заявил Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

Он также выразил надежду, что преступник облагоразумится, откажется от своих замыслов, отпустит заложников и сдастся сам. По словам Геращенко, террорист имеет при себе смартфон и следит за развитием ситуации в Интернете.

Утром у него было требование, чтобы как можно больше СМИ узнало об этом. Это требование, можно сказать, выполнено, потому что вся Украина, и не только, следит за этими трагическими событиями, — добавил замминистра.

Как писал NEWS.ru, правоохранители наладили контакт с террористом по прозвищу Максим Плохой, который захватил автобус в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, находящийся на месте событий. По его словам, захваченные люди в автобусе находятся в нормальном состоянии. Министр выразил надежду на то, что в скором времени ситуация разрешится. Кроме того, Аваков опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что Плохой ранее лечился в психиатрической клинике.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находится около 10 заложников. Площадь с автобусом оцеплена, её контролируют снайперы. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.