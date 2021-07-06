Захарова рассказала, чем обернутся антибелорусские санкции для Литвы

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что власти Литвы в политическом угаре перестали вести подсчёт своих компаний, пострадавших от санкций против Белоруссии. Такую позицию представитель российского дипведомства высказала в авторском Telegram-канале.

Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», — заявила Захарова.

Мария Захарова напомнила, что некоторое время назад Евросоюз ввёл санкции против Белоруссии, ограничивающие торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. При этом представитель МИД РФ привела данные начальника порта Клайпеды, который сообщил, что на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба, подавляющая часть из которых именно калийные удобрения, операции с которыми оказались запрещены.

Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: «Власти Литвы пролоббировали „смертный приговор“ Клайпедскому порту», — написала Захарова.

По мнению дипломата, так называемой «побочной жертвой» санкций станет АО «Литовские железные дороги», которому Белоруссия обеспечивает до 25% всех грузовых перевозок.

За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия — это все говорят эксперты, — заключила Захарова.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления не согласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.

Новая волна недовольства со стороны Запада действиями белорусских властей началась после того, как в минском аэропорту был посажен самолёт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки были задержаны летевшие этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Гражданка РФ была арестована.

Ранее стало известно о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в список врагов свободы прессы. Перечень опубликован на сайте организации «Репортёры без границ».