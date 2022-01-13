МИД РФ призвал Турцию воздержаться от непродуманных заявлений по Казахстану

Организации и люди, которые используют неуважительные высказывания о Казахстане, не уважают суверенитет этой страны, оторваны от реальности и понимания международных отношений. Россия исходит из того, что Казахстан является суверенным и независимым государством. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на еженедельном брифинге, прокомментировала обвинения турецкой стороны в якобы оккупации Казахстана.

Дипломат отметила, что прямых обвинений в адрес России об оккупации Казахстана не было, тем не менее трактовки главного советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ихсана Шенера вызывают недоумение. Захарова подчеркнула, что такие вещи не должны исходить из уст людей, которые представляют государство. Подобные заявления в столь чувствительный для Казахстана период не способствуют стабилизации обстановки в стране, а неуважительные высказывания о советском прошлом республики противоречат духу российско-турецкой дружбы.

Мы рассчитываем, что турецкие официальные лица впредь будут воздерживаться от подобных непродуманных рассуждений вслух, — сказала Захарова.

Шенер подчеркнул, что Казахстан находится в оккупации. Подобное заявление он сделал после ввода войск ОДКБ на территорию страны. По его словам, государство, которое было освобождено от 30-летнего «советского ига» пытаются снова поместить под этот «тягостный, бессмысленный пресс» под предлогом повышения рыночных расценок на газ. Он также обвинил страны в начале провокаций против Организации тюркских государств.

Ранее сообщалось, что в своём совместном заявлении по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел страны — члены Организации тюркских государств заявили о поддержке решения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении реформ в Казахстане. Они также выразили готовность оказать дополнительную поддержку для преодоления кризиса в республике.

В начале года в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.