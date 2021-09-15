Захарова назвала уход Запада из Афганистана позорнейшим явлением

Американцы не смогли достойно вывести свои войска из Афганистана. То, как Запад сделал это, — абсолютно позорнейшее явление. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Большая игра». По её мнению, этот коллапс случился по вине коллективного Запада.

Мы видим абсолютно позорнейшее явление — и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить — сотни тысяч, миллионы граждан под удар, — сказала представитель МИД.

Как отметила Захарова, Запад понимает, что без России невозможно справиться с «катастрофой» в Афганистане.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого талибы (террористическое движение, запрещено в РФ) по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.