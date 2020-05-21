WWF выявила взрывное истребление тропических лесов на фоне коронавируса

https://static.news.ru/photo/b80c758e-9b6e-11ea-a0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Center for Orangutan Protection/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уничтожение тропических лесов в 18 странах мира из-за пандемии коронавируса увечилось на 150% в марте по сравнению с показателями предыдущих лет. Такие данные приводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).

По данным организации, в марте 2020 года исчезли около 645 тысяч гектаров тропического леса. Наиболее пострадали Индонезия (130 тысяч гектаров), Конго (100 тысяч гектаров) и Бразилия (95 тысяч гектаров).

Взрывное увеличение истребления леса связано с эффектами коронавируса. Во многих странах отстранились от защиты лесов, что способствует незаконной вырубке, — цитирует РИА Новости председателя службы защиты природы WWF Германия Кристофа Хайнриха.

По его словам, лёгкими жертвами для преступников стали также территории коренных народов и природоохранные зоны во многих местах.

Нужно немедленно остановить всемирную вырубку леса, сажать новые природоприближённые леса. Иначе коронавирус может стать только предвестником новых кризисов, — заявил представитель организации.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело возбудили в отношении жителя Абхазии за вырубку 17 деревьев породы сосна пицундская. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Преступление было совершено с января по март 2020 года в селе Асабулей Гагрского района. Ущерб, причинённый окружающей среде, оценивается в 129 тысяч рублей.