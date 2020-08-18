WSJ: в Минюсте США хотят повременить с антимонопольным иском к Google

https://static.news.ru/photo/98c5c6e8-e192-11ea-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Иск к американской компании Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства могут отложить из-за нехватки доказательной базы. Об этом заявили в Минюсте США.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, юристы, участвующие в проверке работы компании, не уверены, что собранных материалов будет достаточно, чтобы доказать вину Google и выиграть дело в суде. По их мнению, следует отложить тяжбу на осень.

Отмечается, что проверка тяжело идёт в сегменте рекламного бизнеса Google, поскольку затрагивает большое количество компаний. Кроме того, система договоров оказалась очень сложной.

Источники издания не исключают, что правительству США придётся предъявлять Google не один, а два или больше исков в разные сроки. И здесь многое будет зависеть от генерального прокурора страны Уильяма Барра, который сейчас торопит расследование.

Как писал NEWS.ru, главы компаний Amazon, Apple, Facebook и Google Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи провели около шести часов, выступая перед членами Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по делу о нарушениях антимонопольного законодательства.

Конгрессмены допрашивали предпринимателей по видеосвязи. Председатель комитета по демократической политике Дэвид Чичиллине заявил, что техногиганты используют своё доминирующее положение на рынке, «выбирая победителей и проигравших». Он обвинил предпринимателей в том, что те шантажируют мелкий бизнес и обогащают себя, уничтожая конкурентов и фактически узурпировав Интернет.