WSJ: в Минюсте США хотят повременить с антимонопольным иском к Google

Иск к американской компании Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства могут отложить из-за нехватки доказательной базы. Об этом заявили в Минюсте США.
Как
Отмечается, что проверка тяжело идёт в сегменте рекламного бизнеса Google, поскольку затрагивает большое количество компаний. Кроме того, система договоров оказалась очень сложной.
Источники издания не исключают, что правительству США придётся предъявлять Google не один, а два или больше исков в разные сроки. И здесь многое будет зависеть от генерального прокурора страны Уильяма Барра, который сейчас торопит расследование.
Как писал NEWS.ru, главы компаний Amazon, Apple, Facebook и Google Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи провели около шести часов, выступая перед членами Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по делу о нарушениях антимонопольного законодательства.
Конгрессмены допрашивали предпринимателей по видеосвязи. Председатель комитета по демократической политике Дэвид Чичиллине заявил, что техногиганты используют своё доминирующее положение на рынке, «выбирая победителей и проигравших». Он обвинил предпринимателей в том, что те шантажируют мелкий бизнес и обогащают себя, уничтожая конкурентов и фактически узурпировав Интернет.
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