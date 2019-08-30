https://static.news.ru/photo/3d17fee6-cb73-11e9-8da0-fa163e074e61_660.jpg Джек Дорси Фото: Hindustan Times/mago stock&people/Global Look Press

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и отправили с него расистские и оскорбительные твиты своим 4,2 млн подписчикам. Некоторые из сообщений были активны полчаса, прежде чем Twitter удалил их.

Они содержали такие сообщения, как «Гитлер невиновен», намёки на взрыв и оскорбления самого Дорси. Twitter уже заблокировал аккаунт, который, по всей видимости, ответственен за взлом, пишет AP NEWS.

Твиты отображались как отправленные через смс-сервис Cloudhopper, купленный Twitter девять лет назад. Предполагается, что сделал это хакерская группа Chuckle Squad — та же, что на прошлой неделе атаковала нескольких звёзд YouTube и пару блогеров.

Взлом пришёлся на тот момент, когда Дорси пообещал «оздоровить» соцсети, подавляя ненавистнические высказывания и издевательства. Twitter часто критикуют зато, что он пытается обуздать злостных нарушителей, блокируя аккаунты.

Ранее News.ru сообщал, что сайт посольства России в Великобритании был взломан хакерами.