Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и отправили с него расистские и оскорбительные твиты своим 4,2 млн подписчикам. Некоторые из сообщений были активны полчаса, прежде чем Twitter удалил их.
Они содержали такие сообщения, как «Гитлер невиновен», намёки на взрыв и оскорбления самого Дорси. Twitter уже заблокировал аккаунт, который, по всей видимости, ответственен за взлом,
Твиты отображались как отправленные через смс-сервис Cloudhopper, купленный Twitter девять лет назад. Предполагается, что сделал это хакерская группа Chuckle Squad — та же, что на прошлой неделе атаковала нескольких звёзд YouTube и пару блогеров.
Взлом пришёлся на тот момент, когда Дорси пообещал «оздоровить» соцсети, подавляя ненавистнические высказывания и издевательства. Twitter часто критикуют зато, что он пытается обуздать злостных нарушителей, блокируя аккаунты.
Ранее News.ru сообщал, что сайт посольства России в Великобритании был взломан хакерами.