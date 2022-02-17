«Высказывания от незнания»: Захарова ответила на слова Псаки о геноциде
Захарова призвала Псаки не рассуждать на тему геноцида в Донбассе
Александр Чеков
Александр Чеков
14:34, 17 февраля 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/Global Look Press
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В МИД России подвергли жёсткой критике слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая засомневалась в геноциде в Донбассе. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что непозволительно рассуждать на столь трагические темы, о которых «не имеешь ни малейшего представления».
Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса… Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления, — написала Захарова.
Она также призвала Псаки восполнить пробел в знаниях и посмотреть соответствующие материалы.
Запроси данные «американской разведки», на которые ты всё время ссылаешься, — резюмировала Захарова.
Ранее сообщалось, что СК России завёл уголовное дело после обнаружения в Донбассе братских могил с останками около 300 жертв обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году. Псаки заявила, что эти сообщения могут быть дезинформацией и Вашингтон продолжит пристально следить за ситуацией.