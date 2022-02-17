«Высказывания от незнания»: Захарова ответила на слова Псаки о геноциде

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Ситуация в стране не созрела для вывода на улицы больших протестных масс, заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции. Однако, по его словам, они необходимы для отстранения действующего руководства от власти.

Пока не созрела ситуация, которая позволит вывести на улицу большие массы. Нужны большие массы. Мы не хотим разочаровывать наших сторонников. Но без улицы эта власть не уйдет, нужна уличная борьба...