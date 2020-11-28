ВВС Британии заявили о перехвате Ту-142 над Северным морем

https://static.news.ru/photo/a030bd00-31b7-11eb-bd08-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Королевские военно-воздушные силы (RAF) Великобритании заявили о перехвате российских самолётов Ту-142 рядом с британским воздушным пространством. Для этого ВВС поднимали в воздух истребители Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

В заявлении RAF уточняется, что «Тайфуны» перехватили два российских Ту-142. Там также сказано о том, что ВВС тщательно отслеживают полёты российских противолодочных самолётов вблизи британской воздушной границы, сообщает РИА Новости.

Российские военные самолеты, выполняющие полеты <...> в этом загруженном воздушном пространстве над Северным морем, могут представлять опасность, — говорится в заявлении.

ВВС Британии также сообщают, что российские самолёты «часто не передают сигнал о местоположении» и скрывают свои намерения. В Лондоне обеспокоены тем, что пилоты российских ВВС «редко говорят с авиадиспетчерами Великобритании».

RAF открыто заявили о том, что подозревают российские Ту-142 в «провокационной деятельности» и перехватили самолёты, чтобы «снизить риски» в данном загруженном воздушном районе. Перехват самолётов состоял в их сопровождении «Тайфунами», которые следили за действиями российских пилотов.

Вновь RAF приложили все усилия для защиты интересов Великобритании и НАТО, констатировали в ВВС, отметив, что это говорит об «эффективности и стойкости» британских лётчиков.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 28 ноября российский истребитель Су-27 поднимали в небо для сопровождения самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над акваторией Чёрного моря. Американский разведчик двигался по направлению к воздушной границе России.

Двумя днями ранее российский Су-27 перехватил в этой же акватории два истребителя-бомбардировщика Франции «Мираж-2000», приблизившиеся к границам России.