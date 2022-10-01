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Всемирный банк выделил Украине дополнительные $530 млн

На официальном сайте Всемирного банка появилась информация о выделении Украине дополнительной помощи в размере 530 миллионов долларов. Отмечается, что сумма выделяется на помощь правительству Украины для удовлетворения неотложных потребностей. В пресс-релизе также сказано, что помощь предоставляется под кредитные гарантии Великобритании и Дании.

Выделено дополнительно $530 млн на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей, — сказано на официальной странице организации.

Всемирный банк накануне направил на поддержку Украины $11 млрд. Об этом сообщил глава финансового учреждения Дэвид Малпасс. По его словам, всего для экстренной помощи Киеву было направлено около $13 млрд.

Президент США Джо Байден ранее подписал закон о временном финансировании правительства страны. Документ также включает $12,4 млрд новой помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Ранее сообщалось, что сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования правительства страны до 16 декабря 2022 года. Деньги, отложенные для Украины, предназначены для поддержания работы правительства страны, военной помощи и иных целей.