ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу выявленных случаев COVID-19

За прошедшие сутки в мире выявлено 423 819 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Такие данные
За всё время пандемии общее число заболевших в мире превысило 41,1 млн человек. Свыше 1,1 млн больных скончались от COVID-19 или вызванных с инфекцией осложнений. ВОЗ официально объявила вспышку новой болезни пандемией 11 марта.
Как сообщал NEWS.ru, страны Евросоюза разработали пакет предложений по реформированию ВОЗ. В документе содержится рассчитанный на несколько месяцев план по устранению проблем организации, связанных с финансированием, полномочиями и управлением. В ЕС обеспокоились недостатками ВОЗ на фоне критики в отношении Китая и его непрозрачной политики в начале пандемии COVID-19.