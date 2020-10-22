ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу выявленных случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/72d284d2-1499-11eb-bc55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в мире выявлено 423 819 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), публикующая статистику по COVID-19 на своём официальном сайте. Суточный показатель на 22 октября оказался рекордным. До этого больше всего новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось 17 октября — 412 889.

За всё время пандемии общее число заболевших в мире превысило 41,1 млн человек. Свыше 1,1 млн больных скончались от COVID-19 или вызванных с инфекцией осложнений. ВОЗ официально объявила вспышку новой болезни пандемией 11 марта.

Как сообщал NEWS.ru, страны Евросоюза разработали пакет предложений по реформированию ВОЗ. В документе содержится рассчитанный на несколько месяцев план по устранению проблем организации, связанных с финансированием, полномочиями и управлением. В ЕС обеспокоились недостатками ВОЗ на фоне критики в отношении Китая и его непрозрачной политики в начале пандемии COVID-19.