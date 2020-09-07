ВОЗ просит сохранить срок карантина после контакта с больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/86a0e734-f12a-11ea-b8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что не следует снижать двухнедельный срок карантина для людей, которые контактировали с пациентами, заражёнными коронавирусом.

По её словам, власти некоторых стран хотят сократить этот срок, одновременно увеличив количество тестов. В ВОЗ рассматривают такую возможность, однако данных дополнительных исследований ещё нет. До их получения организация рекомендует сохранить срок самоизоляции.

Две недели — это известный инкубационный период с момента, когда человек находился в контакте с заразившимся инфекцией, возможного появления первых симптомов. Это утверждение основывается на тех данных, которые имеются в нашем распоряжении, — подчеркнула она.

При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что считает нецелесообразным 14-дневную самоизоляцию для людей, которые прибывают в другую страну, но не находились в контакте с заражёнными коронавирусом пациентами. Он уверен, что в таких ситуациях достаточно ответственного поведения людей: они должны сообщать местным властям о своём местонахождении и обращаться к специалистам при появлении первых симптомов COVID-19, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.