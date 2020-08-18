ВОЗ призвала страны присоединиться к партнёрской программе по вакцинам

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны всего мира присоединиться к партнёрской программе по вакцинам. Данный механизм называется COVAX. Его целью является обеспечение вакциной на справедливой основе всех государств.

Глобальный механизм COVAX исключительно важен для совместного обеспечения вакцинами и противодействия рискам. Вот почему сегодня я направил письмо всем странам с просьбой присоединиться к механизму COVAX, — цитирует сообщение ТАСС.

По словам Гебрейесуса, он написал письмо, в котором содержится данная просьба.

11 августа 2020 года была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

Как писал NEWS.ru, власти Киргизии намерены приобрести созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минздрава республики Мадамин Каратаев.