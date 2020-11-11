ВОЗ: для прекращения пандемии необходимо привить 70% населения мира

https://static.news.ru/photo/d4c79158-244a-11eb-87ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцину от коронавируса должны получить около 70% населения планеты, чтобы пандемия пошла на спад, а инфекция перестала быть источником угрозы. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Возможно, порядка 70%, — приводит ТАСС ответ Сваминатан на вопрос о процентах населения планеты, который необходимо привить.

Она добавила, что препарат от COVID-19 должен соответствовать всем необходимым требованиям ВОЗ в области эффективности и безопасности.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом людей в мире выросло за минувшую неделю более чем на 3,6 млн, что является рекордным показателем за всё время пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также выросло количество случаев заболевания, завершившихся летальным исходом, — их зарегистрировано более чем 54 тысячи, что на 9 тысяч больше, чем неделей ранее. По состоянию на 8 ноября 2020 года в мире было зарегистрировано около 49,7 млн заразившихся и более 1,2 млн летальных исходов.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 1 369 357 жителей РФ, скончались от инфекции 31 593 человека.