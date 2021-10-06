«Вопрос времени»: первый глава Литвы предрёк развал России

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис назвал условие для «возвращения» Крыма в состав Украины. Это случится только после развала России, который остаётся «вопросом времени», отметил политик в беседе с изданием «День».
Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз, — считает экс-глава литовского государства.
Ландсбергис также указал, что в настоящее время Россия занимает принципиальную позицию по Крыму.
Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «нескоро» придёт только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия при наличии всех её ядерных бомб будет отдавать Крым, — подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал планы украинских властей по возвращению контроля над Крымом к 2030 году. Он назвал это обещание чушью, а также предрёк развал самой Украины. Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским.