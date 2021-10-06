«Вопрос времени»: первый глава Литвы предрёк развал России

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Суд в США согласился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова $448,96 млн в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях. Таким образом, суд утвердил соглашение россиянина со следствием, следует из опубликованных документов в судебной базе.

Клерк суда Северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов, — отмечается в документе. Тиньков в рамках сделки согласился заплатить...