Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал планы украинских властей по возвращению контроля над Крымом к 2030 году. Он назвал это обещание чушью, а также предрёк развал самой Украины, сообщает РИА Новости.

Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? — заявил Чегринец.

Он подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским. По его словам, «абсолютно все это понимают», а заявления киевских властей о возврате полуострова представляют собой игру на публику.

Чегринец добавил, что у Украины дела идут плохо и во внешней, и во внутренней политике. Поэтому власти страны ищут победы там, «где априори её быть не может». Он также предположил, что Украины сама перестанет существовать к 2030 году. Нынешняя риторика Киева — это часть «стратегии краха» и попытка выпросить денег у зарубежных партнёров.

Ранее депутаты украинской партии «Слуга народа» назвали цели на 2030 год. В их числе восстановление контроля Киева над Крымом и Донбассом. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, признался, что хотел бы занимать пост главы государства до тех пор, пока не выполнит все свои предвыборные обещания.