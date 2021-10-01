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В партии Зеленского определили сроки «возвращения» Крыма

01:09, 02 октября 2021
В партии Зеленского определили сроки «возвращения» Крыма Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Украина должна «вернуть» Крым и Донбасс к 2030 году. Такую цель поставили перед страной депутаты партии «Слуга народа». Информацию об этом разместила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Она разместила на своей странице слайд, где изображена девочка с флагом Украины. Фотографию сопровождает подпись: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

Пропрезидентская партия «Слуга народа» проводит совеание в Трускавце. Ранее сообщалось, что на этом мероприятии будет представлен план трансформации страны, который Владимир Зеленский презентовал в ходе своего визита в США

Ранее в Киеве сделали прогноз об использовании РФ ядерного оружия против Украины.

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