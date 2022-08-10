«Вопрос времени»: герой России оценил сроки уничтожения HIMARS на Украине Герой России Клупов: уничтожение HIMARS на Украине силами ВС РФ — вопрос времени

Фото: Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов убежден, что уничтожение реактивных средств залпового огня HIMARS на Украине силами ВС РФ является лишь вопросом времени, так как вскоре будут обнаружены его слабые места. По его мнению, эффективность данного вооружения переоценена американской прессой, пишет ИА SM-News.

У техники всегда есть недостатки. Проблема с уничтожением HIMARS — вопрос времени. Будут выработаны технологии борьбы с ними, их обнаружения и уничтожения. У пусковых установок «Гарпун», которые поставили на Украину, нашли слабое место, а также места их дислокации. Также будет и с РСЗО HIMARS, — заявил ветеран разведки.

Клупов напомнил, что первые три РСЗО HIMARS уже были ликвидированы, согласно информации Минобороны РФ, поэтому вполне возможно уничтожить и еще 50. Он также отметил, что мощность боеприпаса сильно преувеличена, так как после удара по Антоновскому мосту «дырку проломило», но сам мост остался на месте.

В официальном Telegram-канале Минобороны РФ ранее появилось сообщение о том, что ВМФ России крылатыми ракетами атаковал склад со снарядами в Черкасской области. В результате операции было уничтожено более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к гаубицам М777.

Накануне заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем HIMARS. Теперь их основная задача — обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним, отметил Каль.