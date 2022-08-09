Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

Фото: AP/TASS

ВМФ России крылатыми ракетами атаковал склад со снарядами в Черкасской области, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. В результате удара уничтожено более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к гаубицам М777.

Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777, — сказано в сообщении.

Ранее заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем HIMARS. Теперь у Пентагона находится в приоритете обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним. Каль подчеркнул, что от Вашингтона Киев получил 16 установок, еще три идентичные установки M270 отправил Лондон и три РСЗО готовится передать Берлин.

До этого стало известно, что российские средства ПВО сбили 19 ракет, запущенных из американских РСЗО HIMARS, в Мелитополе, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве 8 августа уточнили, что снаряды были сбиты в селе Сухая Каменка, городе Мелитополе и поселке Антоновка. Кроме того, противовоздушные средства перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».