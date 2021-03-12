Военный эксперт: Киев не является конкурентом Москвы на оборонном рынке ОАЭ

https://static.news.ru/photo/2e69fd90-8323-11eb-807e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина не является конкуренткой для РФ на оборонном рынке в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), считает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, Киев позиционирует свой продукт как основанный на технологиях советской эпохи, а СССР уже 30 лет как не существует.

Украина, пускай на меня не обижаются коллеги из ВПК, репутационно утратила определённые позиции и авторитет, честно говоря, подпортила в связи с тем, что было немало случаев поставок недоброкачественной продукции. У нас с Украиной никаких отношений нет. У нас коммуникационные связи не по нашей вине разорваны, — рассказал эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

В феврале 2021-го стало известно, что гендиректор государственного украинского концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, находящийся в ОАЭ, подписал с арабской страной контракты, расширяющие военно-техническое сотрудничество на сумму более $1 млрд с оборонными предприятиями Tawazun Economic Council и EDGE Group. Киев уверен, что соглашение с EDGE поможет обмену и развитию передовых технологий.

Накануне Минобороны Украины поручило украинской военной госкомпании «Артём» разработать снаряды калибра 155 мм, который является основным стандартным калибром артиллерии НАТО. Президент дочки «Укроборонпрома» Владимир Зимин рассказал в передаче Security Talks одного из местных телеканалов, что корпорация в данный момент выполняет исследовательско-конструкторскую работу и уже в первом полугодии 2021-го планирует провести испытание первых опытных образцов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявления представителей киевских властей о планах национализировать предприятие «Мотор Сич» являются недопустимыми и помогут инвесторам компании из КНР победить в международном арбитраже против европейской страны и получить компенсацию за ущерб, уверен владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин.