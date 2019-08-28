https://static.news.ru/photo/05dc521e-c98f-11e9-9f9d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Герасимов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем вопросы двусторонних отношений. Разговор состоялся по телефону.

Это был первый контакт высокопоставленных военных после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В российском Минобороны обнародовали только тему диалога, не раскрывая деталей. В пресс-службе Североатлантического альянса в свою очередь отметили, что стороны «выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности и предсказуемости», а также договорились продолжать двусторонние контакты.

Каналы военной и политической коммуникации между НАТО и Россией остаются открытыми для обмена информацией по вопросам, представляющим взаимную озабоченность, для снижения рисков недопонимания и повышения предсказуемости, — говорится в заявлении НАТО.

Какие-либо детали переговоров в Альянсе также раскрывать не стали.

В июле, как писал News.ru, Валерий Герасимов поднял вопрос о мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО. Тогда разговор шёл с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.