Военные эксперты рассказали, заступится ли Запад за Одессу Военные эксперты заявили, что Запад не сможет остановить Россию на пути к Одессе

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Запад не хочет, чтобы Россия взяла под контроль Одессу, но данный вопрос сейчас зависит от позиции Киева, если он ещё сохраняет признаки суверенности, заявил NEWS.ru руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Эксперт добавил, что эту проблему «решить очень просто — официально признать нейтралитет Украины, демилитаризацию и отказ от вступления в военные блоки». Собеседник подчеркнул, что подобный шаг спасёт президента страны Владимира Зеленского и его команду, так как «никаких предпосылок не брать Одессу под контроль у РФ и её союзников нет». По словам Михайлова, Запад не станет заступаться за портовый город.

Если Зеленский на всё это не пойдёт, то у РФ нет предпосылок не брать Одессу. Это портовый город, где могут разместить противокорабельное оружие, новые корабли ВМС Украины. Если Украина не откажется от вступления в НАТО, то мы не можем поставить под угрозу Крымский мост, регионы рядом с Крымом и в целом граждан РФ — они не должны оказаться под прицелом украинских и натовских ракет. Зеленский всё это может решить хоть завтра за столом переговоров, его даже от власти уходить никто не заставляет, — отметил Михайлов.

Он подчеркнул, что такой сценарий убережёт Одессу от какой-либо военной операции, а также сохранит Николаевскую область, если Киев согласится вывести оттуда всё оружие и воинские подразделения и не станет их там размещать.

Это мы предлагаем Киеву три месяца. Если всё будет нормально, в Одессе просто, на мой взгляд, разместят [российские] наблюдательные пункты, чтобы вывезли всё оружие. Одесса станет мирным городом, освобождённым от ВСУ и нацбатов. Ни у кого нет желания подвергать Одессу серьёзному военному воздействию, — рассказал Михайлов.

По его словам, Зеленский может сказать партнёрам по НАТО, что «не хочет превращать Одессу в Мариуполь, давайте я поговорю с Москвой». Эксперт добавил, что западные страны не станут заступаться за город, даже Великобритания, планировавшая отправить свой флот в Чёрное море.

Британцы могут потявкать с островов. Что они ещё сделают? В Чёрное море корабли не введут — не пустит Турция, а поставляемое в Одессу оружие город не защитит, — подчеркнул Михайлов.

По словам военного эксперта Алексея Суконкина, Британия, как и граничащая с Украиной Румыния, не станут вмешиваться в ситуацию с Одессой. В Бухаресте, добавил он, хотят «подмять под себя» Молдавию и даже Приднестровье «отдадут России». Собеседник в разговоре с NEWS.ru не исключил, что Польша готовит атаку на западные области Украины и это могут использовать в качестве рычага давления на Москву, «то же самое устроят в Приднестровье».

Прямого сопротивления Запад не окажет. Их предупредили, что российские ракетные войска стратегического назначения перешли на особый режим несения службы. Видимо, там понимают, что противодействовать нельзя. Турция вряд ли пустит натовские корабли в Чёрное море, Анкара заняла жёсткую позицию. Учитывая истерики в Киеве, обвинения в адрес Запада в недостаточных поставках оружия, катастрофа ВСУ в Донбассе близится. И тогда будет уже не до Одессы, — заявил Суконкин.

Ранее военный эксперт Евгений Норин в беседе с NEWS.ru заявил, что части ВСУ в Донбассе истощены, поэтому они начали поддаваться давлению и сдаваться в плен. Особенно плачевную ситуацию для украинских военных создает котёл под Лисичанском — Северодонецком, отметил Норин. По его словам, успешное окружение и уничтожение базирующихся там подготовленных и мотивированных бойцов станет достаточно большой победой России в этом конфликте.