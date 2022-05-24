«Проигрывают крепко»: эксперт оценил ситуацию для ВСУ в Донбассе Военный эксперт Норин заявил, что Россия близка к победе в Донбассе

Вооружённые силы Украины / Фото Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Части ВСУ в Донбассе истощены, они начали поддаваться давлению и сдаваться в плен, а особенно плачевную для ВСУ ситуацию создает котел под Лисичанском — Североденцком, заявил NEWS.ru военный эксперт Евгений Норин. По его словам, успешное окружение и уничтожение базирующихся там подготовленных и мотивированных бойцов станет достаточно большой победой России в этом конфликте.

Украинской стороне сейчас, конечно же, намного тяжелее, чем нам, они несут большие потери как в технике, так и в живой силе. Да и в целом, мы уже можем так говорить, они проигрывают, и проигрывают крепко, — заявил он.

По словам Норина, ситуация по ту сторону фронта очень плохая. Украинская армия получает иностранное оружие не в таком объеме, чтобы компенсировать потери. Дыры в составе ВСУ затыкаются военнослужащими довольно низкого уровня подготовки и пресловутой теробороной, которых согнали уже со всей Украины. Все это приводит к стихийным протестам в ВСУ.

Ранее днём сообщалось, что бойцов 115-й бригады ВСУ отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте после жалоб на низкий боевой дух и отсутствие огневой поддержки. Им предъявлено обвинение в дезертирстве.

Сегодня утром стало известно, что депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая вынесла на рассмотрение законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Другой депутат от партии Зеленского Александр Бакумов следом заявил, что законопроект будет отозван.