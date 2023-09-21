Военкор Коц: рвущих российские паспорта армян нужно лишить гражданства РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором армяне рвут российские паспорта. Он выразил надежду, что им за подобные поступки больше никогда не выдадут гражданство РФ.

Хочется верить, что за тонированными стеклами посольства России в Ереване сейчас стоят люди с камерами с телевиками и тщательно фиксируют вот этих «принципиальных патриотов», рвущих российские паспорта и орущих русофобские кричалки, — написал Коц.

По его словам, таких армян необходимо вносить в специальную базу, распознающую лица, которая «будет включать сирену, когда они придут в консульство восстанавливать документы» или претендовать на российское гражданство.

И сирена эта должна означать, что гражданства (если оно было) эти люди лишены. И въезд в Россию запрещен им и их родственникам до третьего колена навсегда. Во Францию езжайте. Или в Калифорнию, — заключил военкор.

Ранее полицейские в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства РФ в Ереване. По данным агентства, были задержаны несколько протестующих. Во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России в Армении. Большое скопление людей было замечено как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.