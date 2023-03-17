Во Франции раскрыли планы США на Украине Французский политик Филиппо: у США есть план по контрнаступлению на Украине этой весной

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо рассказал РИА Новости, что у США есть план по контрнаступлению на Украине этой весной. По его словам, контрнаступление на Украине организовано американцами и НАТО. Он назвал ситуацию опасной, так как, по его мнению, многие страны восточной Европы, например, Польша, хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в глобальное противостояние.

Я считаю, что у американцев есть план по началу контрнаступление этой весной. Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все, — сказал Филиппо.

Он призвал французские власти отказаться от участия в этом плане, чтобы не втянуть страну в мировую войну.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.