Зеленский объяснил, почему не хочет сдавать Артемовск CNN: Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать путь наступлению России

Фото: Michaal Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в интервью телеканалу CNN решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками, им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.

Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута это будет открытая дорога в другие города на Донецком направлении, — сказал Зеленский.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска под контроль позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли этот город под контроль сил РФ и когда это может случиться.

Как сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские войска взяли под контроль почти половину Артемовска, тогда как украинские бойцы стараются покинуть город и пытаются делать это группами, передвигаясь по проселочным дорогам.