Во Франции предрекли глобальные последствия спецоперации на Украине

События на Украине замедлят восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии коронавируса, и могут навсегда изменить её. Такой прогноз сделало французское издание Le Monde.

По информации газеты, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируется сокращение роста мирового ВВП на один процентный пункт и рост инфляции на 2,5 процентных пункта.

Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы, — отметил старший экономист ОЭСР Лоренс Бун.

В декабре 2022 года ОЭСР предсказывала рост мировой экономики по итогам 2022 года на 4,5%. Теперь организация решила отменить намеченную на начало марта публикацию очередных прогнозов из-за «усиления факторов неопределённости», отмечает Le Monde.

Издание также приводит мнение Международного валютного фонда, который не исключает, что спецоперация РФ на Украине способна обернуться долгоиграющими последствиями для экономики всего мира и в целом изменить мировой экономический и геополитический порядок.

Если изменятся условия торговли энергоресурсами — будут перестроены цепочки поставок, разделятся платёжные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов, — предположили в МВФ.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.

Наступление идёт по нескольким направлениям. Под контроль взяты территории вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Разблокирован Северо-Крымский канал, ведётся работа по восстановлению подачи воды в Крым.