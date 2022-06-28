WSJ: власти США задержали нефтяной танкер, шедший из России

Фото: U.S. Coast Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США остановили судно, следовавшее из России в штат Луизиана с грузом горюче-смазочных материалов, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd и был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.

По сведениям издания, танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышeл из порта на Таманском полуострове в Черном море в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлeан в воскресенье. Согласно сведениям источников издания и данным о морских перевозках, американские власти не позволили разгрузить танкeр.

В апреле власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея. На борту судна находились 19 российских моряков. Решение о задержании было принято из-за санкций Евросоюза в отношении России.

23 июня агентство Bloomberg сообщило, что танкеры с российской нефтью стали чаще исчезать с экранов радаров, занимающихся мониторингом передвижения судов. Так, за предшествующие 10 дней не удалось отследить перемещение как минимум трёх кораблей. Агентство пишет, что «пропажа» происходила около Азорских островов вблизи Португалии. Кроме того, радары перестали фиксировать направления судов, идущих в Азию.