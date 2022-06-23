Bloomberg «потерял» на радарах танкеры с российской нефтью Bloomberg: танкеры с нефтью из России стали часто пропадать с экранов радаров

Фото: Rosneft/via Globallookpress.com/Global Look Press

Танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с экранов радаров, занимающихся мониторингом передвижения судов. Так, за последние 10 дней не удалось отследить перемещение как минимум трех танкеров, передает Bloomberg. Агентство пишет, что «пропажа» происходила около Азорских островов, вблизи Португалии. Кроме того, радары перестали фиксировать направления судов, идущих в Азию.

Отмечается, что неподалеку от Азорских островов, судна, вероятно, перегружали нефть на другие суда, притом что до начала спецоперации России на Украине 24 февраля подобных действий в том районе не наблюдалось.

В перегрузке нефти с одного судна на другое нет ничего незаконного, однако местоположение танкеров при таких действиях, как правило, отмечалось на радарах. Автор материала предполагает, что на фоне введенных масштабных санкций против России, нацеленных в том числе на российские энергоресурсы, многие покупатели нефти из РФ производят её закупки тайно.

Ранее эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Россия сможет обойти запрет Великобритании и Евросоюза на страхование российских судов, перевозящих нефть, если перерегистрирует корабли.

Совет Евросоюза в июне утвердил шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, включающий постепенное эмбарго на российскую нефть. Поэтапный отказ от нефти из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения.