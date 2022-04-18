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Европа

В Греции задержали российский танкер

В Греции из-за санкций Евросоюза задержали танкер под флагом России с 19 моряками
11:19, 19 апреля 2022
В Греции задержали российский танкер Фото: pixabay.com
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Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, сообщает ТАСС. На борту судна находятся 19 российских моряков. Решение о задержании было принято из-за санкций Евросоюза в отношении России. 

Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введённых ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что требование о задержании касается только судна, а не его груза.

Ранее операторы железнодорожного транспорта сообщили о проблемах при транспортировке грузов через европейские страны. В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, некоторые цистерны застряли в Финляндии. Также участились случаи вандализма в отношении вагонов, следующих через Литву.

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