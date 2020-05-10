Власти назвали даты новых вывозных рейсов

https://static.news.ru/photo/179b7ebe-92cd-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь сообщила о новых рейсах для эвакуации россиян, застрявших в других странах. Ведомство опубликовало график вылетов до 22 мая.

Лайнеры будут вылетать из нескольких городов каждый день кроме 16 мая. Они доставят граждан из Вьетнама, Молдавии, Китая, Таиланда, Индии, Испании, Соединённых Штатов, Турции, Маврикии, ЮАР, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении, Болгарии, Румынии, Азербайджана, Португалии, Франции, Мальты, Таджикистана, Малайзии, Камбоджи, Танзании, а также с Сейшел и Кипра. Они доставят людей в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Воронеж, Минеральные Воды и Новосибирск. Расписание размещено в Telegram-канале министерства.

Ранее в Минкомсвязи сообщили, что запланированный на 12 мая вывозной рейс № AFL291 из Хошимина в Санкт-Петербург отложен на неопределённое время. Причины такого решения не уточняются.