Власти Кубы объявили об открытии границ для международного туризма

https://static.news.ru/photo/a46cccfe-bbad-11ea-bbe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Dressler/imagebroker.com/Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил об открытии границ республики с 1 июля для возобновления международного туризма с соблюдением мер профилактики коронавируса.

Куба вновь открывает свои границы для международного туризма, — написал глава государства в Twitter.

Cuba reabre sus fronteras para el turismo internacional #SomosCuba https://t.co/olwIjLvu5f — Miguel DÃ­az-Canel BermÃºdez (@DiazCanelB) July 1, 2020

Данное решение принято в рамках первого этапа восстановления, объявленного 17 июня. Сегодня 14 из 15 провинций Кубы занимаются восстановлением своих территорий. Исключением стала Гавана — там продолжают регистрировать случаи заражения COVID-19.

Известно, что международные туристы смогут поселиться в отелях в Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.

Согласно последним данным, в республике зарегистрировано 2348 случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались 86 человек, выздоровели 2218.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Во всём мире COVID-19 заболели 10 477 554 человека. Скончались 511 300 пациентов. 5 354 800 исцелились, передаёт Институт Джонса Хопкинса (США). РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 636 538 человек (127 425 умерли, выздоровел 720 631), на втором Бразилия — 1 402 041 (59 594 умерли, выздоровели 788 318).

Всего в России зафиксировано 654 405 заболевших в 85 регионах за время пандемии COVID-19. Также за минувшие 24 часа скончались 216 граждан с подтверждённым коронавирусом. За весь период в РФ от COVID-19 погибли 9536 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Больше всего пациентов скончалось в Санкт-Петербурге: там зафиксировано 46 летальных исходов. В Москве умерли 35 пациентов. 24 смерти пришлись на Подмосковье.

За минувшие сутки из российских больниц выписался 10 281 человек, излечившийся от коронавируса. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что сухопутная граница Испании и Португалии открылась после пандемии.