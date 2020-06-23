Власти Канады отказались сносить памятник первому премьер-министру страны

https://static.news.ru/photo/211ceb28-b553-11ea-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Памятник Джону Макдональду в Кингстоне Фото: Doug Kerr from Albany/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Мэрия Кингстона в Канаде отказала антирасистам в сносе памятника первому премьер-министру страны Джону Макдональду. Также градоначальник осудил акты вандализма в отношении объектов культуры.

Необходимо обсуждать спорное наследие Макдональда. Нужно учить уроки истории, чтобы они не повторялись, — цитирует его ТАСС.

Ранее активисты закидали монумент яйцами и помидорами. Также они сожгли чучело Макдональда рядом с городской администрацией. Свои действия они объяснили тем, что он был сторонником идеи превосходства белой расы.

Движение Black Lives Matters охватило протестами многие страны мира. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Во многих городах протесты переросли в массовые беспорядки.

Как отмечают историки, Макдональд был сторонником равноправия между белыми и чернокожими канадцами. Однако при этом разделял «своих» и «чужих». Своими он считал тех, кто смог переехать из Европы и, как он, ассимилироваться (сам политик был из Шотландии), чужими же он считал, прежде всего, выходцев из Восточной Азии. Кроме того, он не хотел включать в состав Канады целые территории, которые были заселены чернокожими. Таким образом, частью страны не стали Ямайка и Барбадос.

Как информировал NEWS.ru, в США были приняты более жёсткие меры по отношению к тем, кто намеревается осквернять исторические монументы. Так, президент страны Дональд Трамп распорядился арестовывать всякого, кто совершает акт вандализма.