Власти Херсона призвали Россию разместить военную базу в регионе Власти Херсонской области выступили за размещение российской военной базы в регионе

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Власти Херсонской области попросят руководство РФ разместить в регионе российскую военную базу. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, наличие базы станет гарантией безопасности для региона.

В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей, — сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в Харьковской области. Также политик указал на то, что будет рассмотрена целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области заявлял, что регион взял курс на интеграцию в Россию и сворачивать с него не намерен. По его словам, возвращение области под контроль Украины исключено.

Депутат Госдумы Александр Бородай, в свою очередь, отметил, что вхождение Херсонской области в состав России является вопросом времени. Он уточнил, что многое зависит от хода спецоперации.