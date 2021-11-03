Власти Бостона решили разогнать «метадоновую милю»

Власти американского Бостона приняли решение разогнать так называемую метадоновую милю. Это палаточный городок, где живут бездомные и наркоманы. Власти заявили, что это место стало центром распространения инфекционных заболеваний, сексуальных нападений и торговли людьми. Об этом сообщает CNBC.

По данным местной полиции, с начала 2021 года оттуда поступило 1100 звонков о передозировке, 172 — о ножевых ранениях, 12 — об изнасиловании. В последние месяцы лагерь разросся, так как пандемия коронавируса обострила наркоэпидемию в США.

Бостонские власти велели людям, живущим в палатках на «метадоновой миле», покинуть территорию до начала недели. Американский союз защиты гражданских прав, представляющий интересы выгнанных бездомных, уже подал в суд на городские власти.

Ранее сообщалось, что потребление запрещённых веществ пожилыми людьми носит характер скрытой эпидемии мирового масштаба, говорится в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН). Медики считают, что стареющее население Земли столкнулось с новой проблемой — возросшей уязвимостью пенсионеров перед зависимостью от сильнодействующих средств.

Эксперты МККН обратили внимание, что во многих промышленно развитых странах пожилыми считают тех, кто достиг 65-летия. Но процесс старения граждан, имеющих проблемы с наркотиками, иногда ускоряется минимум на 15 лет. Это провоцирует развитие недугов, характерных для гораздо более старшего возраста. Например, за последние 10 лет распространённость потребления почти всех наркотиков пожилыми жителями США выросла в три раза.